PIEMONTE – Una delle questioni più complicate e fonte di polemica in questo momento di emergenza coronavirus è sicuramente quello della cassa integrazione in deroga. Molti cittadini infatti attendono ormai da due mesi l’erogazione, senza aver visto neanche un centesimo. La questione è stata sollevata nella diretta video di sabato sera anche dal Presidente della Regione, Alberto Cirio, che ha annunciato, per lunedì 4 maggio, alle 16, un incontro con il mondo bancario per risolvere il problema sul fronte regionale.

“C’è un intasamento a livello di INPS e per questo lunedì chiuderemo un accordo piemontese con le banche per avere l’anticipazione. Non possiamo aspettare che sia l’Inps a erogarla”. Cirio ha spiegato che l’ostacolo nell’erogazione è figlio della “maledetta burocrazia italiana che impedisce di risolvere tante questioni che invece potrebbero trovare una soluzione rapida”. Lunedì quindi l’incontro per “riuscire ad anticipare le risorse necessarie per le persone in cassa integrazione in deroga”.