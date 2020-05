ALESSANDRIA. – L’emergenza coronavirus ha costretto alla Madonna della Salve a rinunciare alla sua tradizionale processione. Oggi dunque l’evento, sentito da tanti fedeli della città, non si terrà nel modo consueto. La patrona di Alessandria rimarrà in cattedrale senza spostarsi per le vie cittadine. Radio gold e TV comunque proporrà a tutti, in diretta video, la messa (a porte chiuse) celebrata dal vescovo, Mons. Guido Gallese, e l’approfondimento collegato.

Dalle 16 sul canale 654 del digitale terrestre di RadioGoldTV, potrete quindi assistere alla celebrazione, nonostante l’emergenza covid-19. In collaborazione con la diocesi di Alessandria e il Piccolo, RadiogoldTV quindi, Mi permetterà di non rinunciare a questo prezioso appuntamento religioso.