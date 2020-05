ALESSANDRIA – In dieci anni il Piemonte ha perso quasi 21mila imprese artigiane e nei primi tre mesi del 2020 la dinamica di crescita ha registrato un calo dello 0,92%, lievemente più negativa sia del tessuto imprenditoriale regionale nel suo complesso (+0,82%), sia rispetto al risultato evidenziato da comparto artigiano nazionale (-0,84%). A evidenziarlo il bilancio anagrafico di Unioncamere Piemonte. Da gennaio a marzo segnali negativi arrivano da tutti i settori. La performance peggiore appartiene al turismo (-1,56%), seguito dall’industria (-1,16%). A livello territoriale il numero delle imprese artigiane risulta in calo in tutte le province ma Alessandria, insieme al Verbano, segnala il tasso di crescita peggiore del -1,07%.

“Le imprese artigiane sono le più fragili e le più destrutturate del nostro sistema imprenditoriale, quelle più penalizzate negli ultimi anni dalle fasi congiunturali negative e da politiche economiche di sostegno non adeguate – sottolinea Ferruccio Dardanello, vice presidente vicario di Unioncamere Piemonte – dobbiamo attivare subito misure efficaci, immediate e concrete di supporto: accesso al credito semplificato, sburocratizzazione e digitalizzazione”.

