PIEMONTE – Il presidente del Piemonte Alberto Cirio ha annunciato che nella giornata di mercoledì saranno definite “misure specifiche per un sostegno reale, concreto e immediato agli ambulanti non alimentari. Alle 14.30 avremo un incontro importante”.

“Stiamo anche lavorando perché i mercati possano riaprire alla parte non alimentare” ha anche precisato il Governatore “altrimenti c’è una concorrenza sleale da parte della grande distribuzione. Spesso in un mercato regolamentato si possono garantire maggiormente le condizioni di la sicurezza anche meglio rispetto ai supermercati, con l’impegno delle varie amministrazioni comunali. Nei prossimi giorni, infine, ci saranno anche delle novità per i negozi di abbigliamento”.