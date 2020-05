PIEMONTE – Sono 387 i nuovi guariti in tutto il Piemonte registrati oggi dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte. In tutto i pazienti virologicamente guariti sono 7.278. La provincia di Alessandria conta 27 nuove persone risultate negative al test del doppio tampone per un totale di 560. Gli altri si trovano suddivisi provincialmente così: 317 (+16 ) in provincia di Asti, 368 (+18) in provincia di Biella, 825 (+55) in provincia di Cuneo, 607 (+51) in provincia di Novara, 3.798 (+182) in provincia di Torino, 316 (+8) in provincia di Vercelli, 411 (+28) nel Verbano-Cusio-Ossola, 76 (+2) provenienti da altre regioni. Altri 3.106 sono i pazienti ritenuti in via di guarigione, ovvero negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo.

Sono invece 196 le nuove persone risultate positive oggi in tutta la regione al coronavirus per un totale aggiornato a 28.135. La provincia di Alessandria ha visto un incremento di 32 unità, per un totale dall’inizio della pandemia di 3.654 positivi. In tutto questo periodo i malati sono stati 1.655 in provincia di Asti, 1.002 in provincia di Biella, 2.603 in provincia di Cuneo, 2.434 in provincia di Novara, 14.204 in provincia di Torino, 1.160 in provincia di Vercelli, 1.069 nel Verbano-Cusio-Ossola, 250 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 104 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 144 (-6 rispetto a ieri), mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 2.153 (+6 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 12.172 (- 389 rispetto a ieri) con un totale di tamponi eseguiti pari a 194.584, di cui 106.262 risultati negativi.

Sono purtroppo 35 i nuovi decessi di persone positive al test del Coronavirus Covid-19. Sono 585 Alessandria che ha visto aggiungersi a questa triste lista un nuovo paziente che non ce l’ha fatta. Gli altri decessi complessivi sono così ripartiti: 197 Asti, 166 Biella, 270 Cuneo, 278 Novara, 1.469 Torino, 167 Vercelli, 117 Verbano-Cusio-Ossola, 33 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.