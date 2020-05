PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera dei Deputati Federico Fornaro ha evidenziato un significativo dato riguardo l’emergenza coronavirus.

“La graduatoria nazionale stilata per numero di contagiati ogni 100.000 abitanti, vede la provincia di Alessandria all’ottavo posto e prima in Piemonte. Alla data del 9 maggio, infatti, in provincia di Alessandria ci sono stati 884 contagiati ogni 100 mila abitanti, contro una media nazionale di 362 e una media regionale di 655″.

La graduatoria nazionale è guidata dalla provincia di Cremona con 1739 ogni 100.000 abitanti, seguita al secondo posto da Piacenza con 1513 e Lodi con 1418. A seguire al quarto posto Brescia (1067), al quinto Bergamo (1051), al sesto Aosta (917), al settimo Reggio Emilia (909), all’ottavo come detto Alessandria, al nono Pavia (869) e decima Trento (793). Tra le regioni, invece, al primo posto troviamo la Lombardia (807), seguita dal Piemonte (655), Trentino Alto Adige (640), Emilia Romagna (599) e Liguria (564).

“ I dati al 9 maggio confermano il dato di un andamento di contagi sulla popolazione della provincia di Alessandria assai peggiore della media nazionale e piemontese, che solo in parte è spiegabile con la nota e triste vicenda delle Rsa. Proprio in ragione di questa classifica, il livello di attenzione su Covid 19 deve rimanere alto ad Alessandria come in tutto il Nord Ovest”.