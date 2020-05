ALESSANDRIA – Una donazione importante quella fatta dal Rotary Alessandria all’Azienda Ospedaliera locale. Sono infatti tre i respiratori donati dall’associazione e destinati al reparto di Rianimazione del Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo. “I ventilatori meccanici sono uno strumento salvavita. La maggior parte dei pazienti Covid, infatti, sviluppa una polmonite che può evolvere in insufficienza respiratoria prima trattata con il casco Cpap e poi eventualmente con questi macchinari che intervengo quando il polmone non riesce più a ossigenare il sangue ed eliminare l’anidride carbonica“, ha spiegato il dottor Fabrizio Racca, Direttore della Struttura di Anestesia e Rianimazione Ao Al. In particolare questi ventilatori possono garantire una ventilazione non invasiva attraverso una maschera apposita e possono anche essere staccati dal letto per essere utilizzati durante il trasporto dei pazienti.

“A nome di tutta l’Azienda Ospedaliera ringrazio di cuore il Rotary Alessandria per le generose donazioni effettuate in questi mesi di emergenza. Grazie ai loro gesti di solidarietà abbiamo potuto gestire al meglio questo periodo e ora andiamo ad arricchire ulteriormente il nostro parco macchine con tre ventilatori di fascia alta in aggiunta a quelli già presenti per ciascun posto letto“, afferma il Direttore Generale Giacomo Centini. Ringraziamenti che arrivano anche da Silvia Scarrone, medico della Rianimazione dell’Azienda e Governatore nominato del Distretto 2032 del Rotary Piemonte e Liguria: “Mi unisco ai ringraziamenti al Rotary per queste importanti donazioni. Sia come medico ospedaliero sia come Rotary International perché in questo tragico frangente tutti i Club hanno saputo muoversi in maniera compatta e veloce facendo davvero la differenza”.

Non è comunque la prima volta che il Rotary Alessandria sostiene tempestivamente l’Ospedale cittadino. Nelle scorse settimane aveva già consegnato 750 camici monouso, 200 tute e 174 tute protettive livello III, 120 mascherine FFP3 e cinque tablet per consentire il collegamento tra pazienti e famiglie. “Ancora una volta il Rotary Club di Alessandria, uno dei Club storici d’Italia, è stato tra i primi a partecipare alla catena di solidarietà nazionale con interventi mirati alla struttura ospedaliera della città di Alessandria grazie alla generosità dei suoi 81 soci. Con l’esplosione della pandemia, abbiamo immediatamente iniziato a rispondere alle richieste di aiuto pervenuteci dall’amministrazione dell’Azienda Ospedaliera: oltre ai dispositivi di protezione individuale, che abbiamo provveduto a consegnare a marzo, ora siamo lieti di soddisfare le esigenze dei pazienti con questi tre ventilatori“, ha ricordato invece il Presidente Francesco Malvicini.