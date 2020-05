ACQUI TERME – Il sindaco di Acqui Terme Lorenzo Lucchini ha accolto con soddisfazione la notizia che la linea ferroviaria Acqui-Asti da lunedì 18 maggio sarà parzialmente ripristinata con quattordici treni.

“È un annuncio positivo per la città in quanto questa linea ferroviaria è di vitale importanza per la nostra comunità. Sono molto contento che le mie richieste fatte pervenire alla Regione Piemonte siano state ricevute e raccolte nel più breve tempo possibile. Proprio per questo motivo voglio ringraziare l’assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi e il vicepresidente regionale Fabio Carosso, a cui ho fatto pervenire le istanze dell’Amministrazione comunale, dei pendolari, dei lavoratori e dei sindacati” le parole del primo cittadino.