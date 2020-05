PIEMONTE – Per il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, dal 17 aprile a oggi, ci sono state “una media di 8.500 domande al giorno, con punte in alcuni giorni di 12 mila-anche 20 mila“. Questi i dati aggiornati all’11 maggio e presentati dalla direttrice generale per gli incentivi alle imprese del ministero dello Sviluppo economico, Laura Aria. L’aggiornamento è stato dato durante un’audizione alla Commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema bancario e finanziario sulle iniziative della task force per la liquidità nell’emergenza coronavirus.

Il 78% delle garanzie è stato rilasciato alle micro imprese, il 18,5% alle piccole imprese, il 2,5% alle medie imprese e lo 0,2% alle mid-cap fino a 499 imprese, con la categoria dei lavoratori autonomi, spiega Aria, che “stanno usufruendo meno di questo strumento“. Le più rappresentate sono le imprese diverse dalle ditte individuali (sono il 64%) e le ditte individuali (35%) poi vengono, con lo 0,6%, professionisti e persone fisiche e, con lo 0,4%, studi professionali. Le Regioni vedono ai primi posti la Lombardia (21,6%), il Lazio (10,7%) e al terzo posto il Piemonte (7,6%).

Photo by Markus Spiske on Unsplash