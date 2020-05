ALESSANDRIA – Il 18 maggio il Governo sembra intenzionato a permettere nuove aperture e proseguire così la fase 2 per un ritorno graduale alla normalità dopo il lockdown per impedire il diffondersi del coronavirus. Tra i temi principali c’è quello delle palestre e dell’attività sportiva in generale. Oggi il ministro dello sport Spadafora ha rassicurato su un ritorno alle attività a partire entro il 25 maggio. Ecco cosa ne pensano gli addetti ai lavori della provincia di Alessandria.