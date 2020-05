ACQUI TERME – “Purtroppo si è diffusa in questi giorni una notizia falsa sul fatto che il Comune di Acqui Terme non concederà l’apertura della piscina monumentale dei bagni“. A dirlo è il sindaco della città termale Lorenzo Lucchini durante un video postato sulla sua pagina Facebook. Il primo cittadino ha sottolineato come questa sia una “notizia falsa che a livello scherzoso voglio commentare alla maniera del governatore De Luca“, lanciandosi poi in una divertente invettiva con accento partenopeo e allegorie tipiche del governatore campano. Tornando poi serio Lucchini ha sottolineato che il “Comune si auspica, dati gli spazi disponibili all’interno della piscina monumentale, la proprietà si attivi per poter fare l’apertura qualora ci siano tutte le condizioni e le norme lo consentano“.