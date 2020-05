PIEMONTE – Dal 18 maggio non sarà più necessaria l’autocertificazione per gli spostamenti all’interno della propria regione d’appartenenza. Ad anticiparlo nella confere stampa di ieri, mercoledì 13 maggio 2020, è stato il presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte. Dal 18 maggio il premier ha confermato l’avvio di una nuova fase della riapertura che prevederà una circolazione più libera. Per passare da una regione all’altra, si dovrà aspettare ancora un po’. Almeno per farlo in libertà. Gli spostamenti interregionali rimarranno infatti “congelati” ancora per un po’ e per farli servirà l’autocertificazione. Rimangono valide quindi le motivazioni – per lo spostamento dal Piemonte alla Lombardia ad esempio – di lavoro, motivi di salute e comprovata esigenza.

La scelta di dire addio all’autocertificazione all’interno della stessa regione va vista nell’ottica di una sempre maggiore apertura di attività. Questo risulterebbe difficile certificare ogni volta il motivo per cui si esce di casa. Ma questo non significa ancora un liberi tutti dato che le accortezze e le protezioni individuali dovranno essere prese ogni volta che si decide di mettersi al voltante per andare da un parente piuttosto che in una libreria o al supermercato.