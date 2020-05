TORINO – “I bar e i ristoranti e le altre attività di somministrazione alimenti riapriranno in Piemonte dal 23 maggio“. Questa la comunicazione della Regione Piemonte che pone di fatto fine alla querelle sulla ripartenza della ristorazione sul nostro territorio. Due erano infatti le date disponibili: una quella del 23 e l’altra del 25 maggio. Alla fine ha prevalso quella dell’anticipazione con una partenza leggermente in sordina rispetto ad altre realtà. “Una data posticipata di qualche giorno rispetto a quella nazionale per contemperare le esigenze di cautela con quella di consentire alle attività di ristorazione l’adeguamento alle linee guida definite insieme al governo per la riapertura in sicurezza“, spiegano dalla Regione.

Tutte le altre date – disponibili cliccando qui – erano già state comunicate in precedenza dalla Giunta Cirio che aveva identificato nel 18 la ripartenza per negozi, estetisti, parrucchieri, studi di tatuaggi, strutture ricettive e centri per animali. “Abbiamo ottenuto un grande risultato perché era importante aprire e farlo in sicurezza, ma rendendo anche sostenibile la ripartenza con regole attuabili e che non uccidessero le nostre attività. Ci abbiamo lavorato con le altre Regioni in tutti questi giorni ed oggi abbiamo linee guida con cui possiamo guardare positivamente al futuro perché il Piemonte vuole aprire tutto, ma vuole aprire per sempre“, hanno spiegato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore regionale al Commercio Vittoria Poggio.