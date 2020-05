ALESSANDRIA – Salvo complicanze dovute a un forte aumento della curva dei contagi, dal 15 giugno potranno partire i centri estivi. Un servizio dedicato ai più piccoli e negli anni apprezzato dalle famiglie. Nella serata di ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato le “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza Covid-19“. Ovvero quelle regole per permettere di far passare un’estate in armonia e compagnia a tutti quei minori che hanno visto già interrotta bruscamente l’attività scolastica a fine febbraio.

Nel documento che riportiamo integralmente e scaricabile, si fa cenno ai compiti del genitore a quelli del gestore e alle attività consentite e no durante questo periodo di fase 2. Tra gli argomenti principali rimangono quello dell’igiene personale, della sanificazione delle strutture ricettive e del contingentamento degli spazi.

In questo senso i bambini saranno accolti da un triage in cui ingressi e uscite saranno scaglionati. Verrà inoltre chiesto ai genitori se il bambino o l’adolescente abbia avuto la febbre, tosse, difficoltà respiratoria o sia stato male a casa; gli verrà rilevata la temperatura corporea che dovrà essere inferiore ai 37,5 gradi. Stessa procedura sarà riservata agli operatori dei centri estivi. Per i ragazzi disabili si dovrà provare a favorire il rapporto 1 a 1 durante l’accoglienza.

