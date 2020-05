PIEMONTE – Sono altri 29 i pazienti risultati virologicamente guariti in provincia di Alessandria per un totale di 1090. Questo il dato diffuso oggi dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte. Su tutto il territorio regionale le persone che hanno sconfitto il Covid-19 sono invece 11.975, ovvero 428 in più rispetto a ieri. Le altre persone risultate negative al doppio tampone di controllo si trovano 482 in provincia di Asti, 525 (+2) in provincia di Biella, 1232 (+49) in provincia di Cuneo, 1038 (+12) in provincia di Novara, 6328 (+258) in provincia di Torino, 557 (+27) in provincia di Vercelli, 619 (+29) nel Verbano-Cusio-Ossola, 104 (+0) provenienti da altre regioni. Altri 3.739 persone sono in via di guarigione.

Sono invece 18 i decessi di persone risultate positive al test del Covid-19 in questa domenica 17 maggio. Di questi uno si trova in provincia di Alessandria che ora conta 617 morti. In tutto il Piemonte sono 3612 le persone che non ce l’hanno fatta e risultate positive al virus. Su base provinciale questo è il conto suddiviso sul territorio: 217 Asti, 176 Biella, 336 Cuneo, 309 Novara, 1608 Torino, 197 Vercelli, 122 Verbano-Cusio-Ossola, 30 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Sono 29.547 le persone in totale risultate positive al coronavirus in Piemonte, 64 in più rispetto a ieri. L’Alessandrino, tra le zone più colpite dall’epidemia, ha visto il numero dei contagi complessivi salire di 7 unità per un totale di 3796. Nelle altre province questa è la situazione: 1748 in provincia di Asti, 1023 in provincia di Biella, 2688 in provincia di Cuneo, 2574 in provincia di Novara, 15.025 in provincia di Torino, 1248 in provincia di Vercelli, 1100 nel Verbano-Cusio-Ossola, 254 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 91 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 101 (+1 rispetto a ieri), i pazienti invece ospitati in altri reparti sono sono 1620 (+58 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 8500. I tamponi diagnostici finora processati sono 249.371, di cui 138.585 risultati negativi.