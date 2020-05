ROMA – È stato firmato questa sera, domenica 17 maggio 2020, da Giuseppe Conte il nuovo Dpcm sulle riaperture a partire dal 18 maggio. Il Decreto della presidenza del consiglio dei ministri va a specificare il calendario delle ripartenze sottolineando anche gli aspetti più tecnici.

Ad esempio gli spettacoli nei teatri, sale da concerto, cinema potranno riprendere dal 15 giugno “con posti a sedere preassegnati e distanziati“, nel rispetto della distanza di un metro per personale e spettatori. Nel documento inoltre viene indicato un numero massimo di mille persone per spettacoli all’aperto; 200 persone per spettacoli al chiuso per singola sala. A loro volta, però, le Regioni possono stabilire una diversa data in relazione all’andamento del contagio.

Dal 25 maggio potranno riaprire anche le piscine, ma le Regioni potranno anticipare o posticipare le aperture. Nelle regole si legge anche l’obbligo di disinfettare sdraio, lettini e ombrelloni ad ogni cambio di persona o nucleo familiare, la possibilità di misurare la temperatura a tutti, una ‘densità di affollamento’ in vasca calcolata con un indice di “7 mq di superficie a persona“. Stesso spazio dovrà essere garantito nelle aree solarium.

Ora è anche ufficiale che dal 3 giugno non ci sarà più alcun tipo di limitazione – oltre alla quarantena – per gli spostamenti all’estero verso gli Stati dell’Unione europea e dell’area Schengen, la Gran Bretagna, Andorra e il Principato di Monaco, San Marino e Città del Vaticano. Restano vietati gli spostamenti per altri Paesi, “salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza“.

Scarica qui il Dpcm sulle riaperture del 17 maggio 2020 qui invece è possibile scaricare gli Allegati definitivi del Dpcm del 17 maggio 2020.