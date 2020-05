ITALIA – L’Onorevole di Liberi e Uguali Federico Fornaro ha espresso la sua vicinanza a chi oggi ha ripreso l’attività dopo il lockdown.

“Appena pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto Rilancio è necessario che gli aiuti a fondo perduto previsti dal Governo per le imprese arrivino rapidamente e si superino, una volta per tutti, gli ostacoli per garantire liquidità al sistema” ha detto l’esponente di centrosinistra “Per vincere la sfida della ripresa è fondamentale che tutti gli attori giochino in squadra senza furbizie e rapidamente: insieme l’Italia può farcela”.