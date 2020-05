PONTESTURA – I Carabinieri della Stazione di Pontestura hanno denunciato in stato di libertà per concorso in porto ingiustificato di armi od oggetti atti a offendere un marocchino 26enne e un 24enne, entrambi con precedenti di polizia, e un 21enne. I tre giovani subivano il controllo da parte dei militari alle 22 in via Roma a Pontestura. Nel corso della perquisizione personale sono risultati in possesso di un involucro con 0,4 grammi di hashish ma soprattutto un martello, un’accetta, un seghetto, due coltelli da cucina e un arco con sei frecce. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestrato. I giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Alessandria come consumatori di stupefacenti e hanno subito una contravvenzione per il mancato rispetto delle misure di contenimento del Covid-19.