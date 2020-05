PIEMONTE – Continua a crescere il numero dei guariti in provincia di Alessandria. Lo dicono i dati dell’Unità di Crisi della Regione Piemonte che vede nell’Alessandrino altre 53 persone risultate negative al test del Covid-19 al termine della malattia. I guariti in provincia salgono così a 1185. In tutto il Piemonte, invece, da inizio epidemia le persone che hanno superato il coronavirus sono state 12.676, ovvero 378 in più rispetto a ieri. Su base provinciale sono 519 (+24) ad Asti, 562 (+35) Biella, 1309 (+32) Cuneo, 1117 (+79) Novara, 6660 (+129) Torino, 565 (+5) Vercelli, 649 (+17) Verbano-Cusio-Ossola, 110 (+4) provenienti da altre regioni. Altri 3737 sono i cosiddetti pazienti in via di guarigione, ovvero risultati negativi al primo tampone di verifica e in attesa dell’esito del secondo.

Sono purtroppo 25 i decessi di persone postive al test del Covid-19 comunicate nella giornata di oggi. In seguito al riallineamento in corso dei dati richiesti alle Asl, sono inoltre risultati ulteriori 22 decessi risalenti ai mesi di marzo e aprile che le stesse Aziende Sanitarie non avevano ancora registrato sulla piattaforma informatica regionale. Il totale è ora di 3.679 deceduti risultati positivi al virus in tutta la regione. Di questi 623 sono morti ad Alessandria, ovvero tre in più di ieri. Su base provinciale ecco gli altri decessi complessivi: 219 Asti, 185 Biella, 349 Cuneo, 311 Novara, 1.630 Torino, 202 Vercelli, 124 Verbano-Cusio-Ossola, 36 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Sono 29.727, ovvero 108 in più rispetto a ieri, le persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte. In provincia di Alessandria il numero dei contagiati da inizio pandemia sale così a 3.807, con un incremento di sette unità. Su base provinciale sono questi i dati: 1.753 Asti, 1024 Biella, 2.700 Cuneo, 2617 Novara, 15.121 Torino, 1254 in provincia di Vercelli, 1100 nel Verbano-Cusio-Ossola, 255 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 96 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 96 ( -3 rispetto a ieri), mentre quelli in altri reparti sono 1579 ( -10 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 7960. I tamponi diagnostici finora processati sono 258.489, di cui 143.310 risultati negativi.