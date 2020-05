ALESSANDRIA – Da oggi, mercoledì 20 maggio 2020, inizia la distribuzione delle 94 mila mascherine previste dalla Regione Piemonte per la Città di Alessandria. Le mascherine sono state consegnate in mattinata alla Protezione Civile e in questi giorni saranno recapitate nelle buche delle lettere dei capifamiglia della nostra Città a cura di Poste Italiane. Le mascherine sono riutilizzabili e lavabili.