TORINO – Nessuna segnalazione di movida o video di assembramenti irregolari sul territorio regionale. “In caso contrario siamo pronti a introdurre misure rigide per fare rispettare le norme“. Lo ha spiegato all’Ansa il Governatore del Piemonte Alberto Cirio che ha anche ricordato di non aver problemi ad andare controcorrente: “Ricordo che prima ancora che ci fosse il lockdown il 3 marzo abbiamo fermato Juve-Milan di Coppa Italia. C’è un un gruppo di monitoraggio istituzionale guidato dal vicepresidente della Regione Carosso” che prenderà decisioni in questo senso.

Intanto sono previste da Roma altre 3 milioni di mascherine di comunità, per l’uso quotidiano dei cittadini. “Me l’ha annunciato poco fa il commissario per l’emergenza Covid Arcuri. Questa nuova dotazione si aggiunge ai 3,5 milioni di mascherine distribuite grazie alle donazioni e ai 5 milioni che il Piemonte ha prodotto“, ha aggiunto il Governatore piemontese.