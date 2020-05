ALESSANDRIA – In una videoconferenza tra le organizzazioni sindacali Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil e la Regione Piemonte si è parlato della situazione dei lavoratori del comparto idraulico forestale. Da tempo anche sul nostro territorio si stava affrontando il tema della ripartenza dei cantieri e della conseguente assunzione dei lavoratori stagionali che ogni anno operano in questo settore.

Per ripartire la Regione ha confermato che tutti i protocolli su salute e sicurezza sono stati predisposti così come previsto dal Dpcm del Governo e che tutti i dpi sono già stati distribuiti nei vari magazzini del territorio regionale. Questo permetterà ai cantieri di ripartire gradualmente. Intanto in questi giorni si stanno effettuando le visite mediche dei lavoratori stagionali con una fine prevista per oggi, giovedì 21 maggio. Una volta ricevuti i certificati di idoneità, si procederà alle assunzioni dall’inizio di giugno.