PIEMONTE – Dalla prossima settimana sarà consentito ai piemontesi che vivono al confine con la Liguria lo spostamento per visitare i propri congiunti nei Comuni limitrofi, nelle province di Genova, Savona e Imperia. Lo ha detto in conferenza stampa il Governatore del Piemonte Alberto Cirio.

“Col Governatore Toti abbiamo raggiunto un accordo” ha sottolineato il presidente Cirio “ci sarà questa possibilità a partire dalla prossima settimana, per evitare che diventi la scusa per fare il weekend al mare. Per il momento abbiamo definito questo accordo solo con la Liguria, non ancora con la Lombardia e la Valle d’Aosta”.

Da Palazzo Lascaris fanno inoltre sapere che il grado di vicinanza tra i Comuni sarà valutato la prossima settimana.