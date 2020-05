NOVI LIGURE – Oggi sarà il giorno della verità. O almeno così sperano sindacati e dipendenti dell’ex stabilimento Ilva di Novi Ligure. Alle 10 del 25 maggio è infatti previsto un tavolo di confronto a Roma al Mise tra Arcelor Mittal, il Governo (nella persona del ministro per lo Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, e quello del Lavoro, Nunzia Catalfo) e le parti sociali. E proprio i sindacati stanno da giorni facendo pressioni all’esecutivo perché inchiodi alle sue responsabilità il gruppo franco-indiano che da tempo sta provando – sotto traccia – a disimpegnarsi dall’Italia e in particolare dalla zona di Taranto, cuore pulsante però dell’azienda nel nostro Paese.

Intano continua il periodo di cassa integrazione degli operai dello stabilimento di Novi Ligure che da quasi una settimana stanno portando avanti uno sciopero a oltranza davanti ai cancelli della fabbrica, impedendo l’entrata e l’uscita delle merci. I sindacati in particolare lamentano che, nonostante siano arrivate delle richieste, la produzione dello stabilimento è pressoché ferma. Un atto che non fa ben sperare per il futuro e apre a scenari scuri per i quasi 600 lavoratori di Novi Ligure.