RIVARONE – Proprio nell’ultimo fine settimana si sarebbe dovuta svolgere a Rivarone la tradizionale Festa delle Ciliegie, purtroppo annullata a causa dell’emergenza coronavirus. L’amministrazione ha però deciso di celebrare questo appuntamento con un gesto nobile e solidale.

Tutte le ciliegie raccolte nei campi di proprietà comunale, circa 80 chili, sono state donate agli operatori sanitari, medici, infermieri e oss, degli ospedali di Alessandria: il Santi Antonio e Biagio, l’Ospedale Infantile, il Policlinico di Monza e la Clinica Salus.

“Abbiamo pensato di esprimere così la nostra vicinanza verso chi in queste settimane ha lottato contro il covid 19” ha raccontato il sindaco di Rivarone Elisabetta Tinello “un modo per ringraziare per tutto quello che è stato fatto, anche non necessariamente verso la nostra comunità visto che, per fortuna, nessun abitante del nostro Comune è stato contagiato”.

A consegnare le tante cassette di ciliegie sono stati gli uomini della Protezione Civile della Bassa Valle Tanaro e l’Avis di Valenza. “Le abbiamo portate anche agli uomini e alle donne della Croce Rossa di Valenza, come ringraziamento per aver portato le mascherine” ha detto il primo cittadino.