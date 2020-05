RIVARONE – Un gesto non scontato e che rende bene l’idea di quanto sia importante mettere a disposizione le proprie competenze per la comunità. Sull’obelisco dedicato ai caduti della due guerre mondiali di Rivarone, in via Contrada Grande, purtroppo i nomi incisi sul marmo non si leggevano quasi più.

Simone, un rivaronese appassionato di giochi da tavolo, si è quindi rimboccato le maniche per risolvere il problema. Per il suo hobby, infatti, Simone è abituato a dipingere delle miniature di guerrieri, alte anche solo un paio di centimetri e, oltre al pennello e ai prodotti giusti, possiede due doti fondamentali: una mano precisa e grande pazienza.

Da qualche giorno, quindi, Simone ha deciso di passare una parte della giornata a far risaltare di nuovo i nomi di chi ha dato la vita per l’Italia.