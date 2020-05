TORTONA – Tornano a disposizione di tutti i bambini le aree gioco di Tortona. Da oggi, mercoledì 27 maggio, infatti il decreto siglato una decina di giorni prima ne consente la frequentazione. Il tutto sarà vincolato a norme precise che sono riportate nell’apposito cartello posizionato dal Comune agli ingressi delle diverse aree.

Il comune sottolinea inoltre che tutti i bambini e ragazzi con età inferiore a 14 anni dovranno essere accompagnati da un genitore o parente; rimangono vietati gli assembramenti mantenendo il distanziamento individuale di almeno un metro; anche i bambini al di sopra dei 3 anni di età devono indossare la mascherina. Chi si reca nelle stesse aree per svolgere attività sportiva, si ricorda che va effettuata individualmente e mantenendo la distanza minima di 2 metri dalle altre persone.

Tutte le aree sono sotto la supervisione dell’ente gestore e delle Forze dell’ordine per garantire il rispetto delle norme. Resta per il momento chiusa al pubblico l’area verde “Lucciola” in via G. Galilei, per consentire gli interventi di manutenzione.