NOVI LIGURE – Non sembra esserci pace per gli operai dell’ex Ilva di Novi Ligure. Dopo l’accordo raggiunto nella giornata di ieri tra Arcelor Mittal e i sindacati per il ritorno al lavoro di 323 lavoratori, l’azienda ha comunicato altre 12 settimane di cassa integrazione ordinaria a partire dal 22 giugno. La cassa colpirà la totalità degli oltre 600 dipendenti dello stabilimento novese. I motivi sono legati alle difficoltà economiche in cui versa il comparto industriale in Italia della multinazionale e della difficoltà di recuperare commesse.

I sindacati sono pronti a chiedere un nuovo incontro con i vertici di Arcelor Mittal e provare a trovare un accordo con il gruppo franco-indiano. Questo non prima del 5, quando l’azienda è attesa dal Governo per presentare il piano industriale. Da quella data in poi Fim, Fiom e Uilm talloneranno la dirigenza per capire quale futuro il gruppo ha previsto per lo stabilimento di Novi Ligure e provare a reintegrare più lavoratori possibili.