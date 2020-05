ALESSANDRIA – La seconda edizione della Paulaner Oktoberfest ad Alessandria non si farà nel 2020. La troppa l’incertezza legata all’evolversi dell’emergenza sanitaria causata dal coronvirus hanno spinto gli organizzatori a rinviare a tempi migliori – molto probabilmente fine estate 2021 – l’evento che l’anno scorso aveva portato in città centinaia di persone.

La decisione è stata presa dalla società organizzatrice Sidevents Srl in accordo con Paulaner (di cui è concessionaria esclusiva per l’organizzazione degli Oktoberfest in Italia) e con Wisea Eventi (con cui organizza in partnership l’evento in Calabria), in linea con la scelta annunciata nelle scorse settimana dall’Oktoberfest di Monaco di Baviera.

A saltare sono tutte le manifestazioni legate al famoso marchio di birra che in Piemonte, oltre ad Alessandria, avrebbe intrattenuto anche a Cuneo. La Sidevents Srl sta già lavorando dietro le quinte per le edizioni 2021. In caso di miglioramento delle condizioni sanitarie non si esclude che venga attuata un’altra iniziativa nel corso dell’estate nella città di Cuneo.