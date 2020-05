PIEMONTE – Rimborsare chi ha subito perdite e rilanciare l’intera offerta. Questi i due obiettivi della Regione Piemonte rispetto al turismo, un comparto che potrà contare su circa 40 milioni di euro di risorse, tra fondi regionali ed europei. “Non ci sono fondi statali, lo dico senza fare polemica” ha sottolineato Cirio “mi auguro che il miliardo e 800 milioni previsto dal Governo possa aumentare. In Francia hanno investito 18 miliardi nel turismo. Si tratta della nostra prima industria, occorrerebbero investimenti adeguati”.

Nel frattempo la Giunta ha come detto varato il provvedimento “Riparti Turismo“, attuato in accordo con i referenti del settore, tra consorzi e agenzie, ufficializzata questo venerdì mattina nella splendida cornice della Reggia di Venaria.

“Dal punto di vista turistico, dell’offerta artistica, il Piemonte non deve temere il confronto con nessuno” ha detto il presidente Alberto Cirio “siamo pronti ad andare avanti, con la fiducia e la certezza di avere tutti i numeri per uscire da questa crisi ormai a livello mondiale”.

“Il nostro obiettivo è garantire la sopravvivenza del turismo e rilanciare dall’autunno la nostra consueta offerta turistica. Rispetto ai 40 milioni di euro complessivi 10 milioni e 730 mila saranno dei bonus a fondo perduto destinati a 6700 strutture turistico ricettive alberghiere ed extra-alberghiere (residence, agriturismi, ostelli, country-house, villaggio turistico), per adeguarle dal punto di vista sanitario alle misure in atto, ad esempio comprando gazebo e tavolini”.

5 milioni di euro saranno destinati al capitolo comunicazione e pubblicità delle strutture. Saranno erogati ad atl, consorzi agenzie. Ci saranno anche risorse per le manifestazioni autunnali, altri 4 milioni e 200 mila euro. “Stiamo lavorando, ad esempio, sul Salone del libro a Torino, sulla Fiera del tartufo e sulla Douja d’or, che torneranno nella seconda parte del 2020. Inoltre stiamo lavorando con Roma per sbloccare i comprensori sciistici, che d’estate saranno utili per gli impianti di risalita” ha sottolineato ancora il Governatore “non abbiamo mai vissuto di assistenzialismo, vogliamo solo lavorare. Il turismo continuerà a essere leva importante nostra economia”.

“Un lavoro concertato e valutato insieme” le parole dell’assessore al Turismo Vittoria Poggio che, in particolare, ha spiegato nel dettaglio come funzioneranno i “voucher vacanze“. “Rispetto a una offerta di tre pernottamenti solo uno sarà a carico del cliente: gli altri due saranno pagati dalla regione e dall’albergatore. Oppure in caso di meno notti offriamo sconti su servizi in loco, come ad esempio il 50% in meno del costo del biglietto per un parco acquatico o tematico. Tutto sarà gestito da Finpiemonte e sarà la nostra agenzia Visit Piemonte a farsi carico di comunicare e promuovere questi pacchetti”.

1.5 milioni di euro andranno poi alle Pro Loco.

Infine il capitolo rifugi: “Ai gestori sarà mandata una mail dove potranno inviare le spese affrontare per adeguare la loro struttura” ha sottolineato il vice presidente Fabio Carosso “ad esempio acquistando mascherine, gel, disinfettanti oltre a tavolini e panche. La cifra si aggirerà intorno ai 2 mila euro, sappiamo che non è molto ma è comunque importante”.