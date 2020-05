PARMA – Il lockdown e un comportamento più che responsabile degli italiani hanno permesso di evitare il doppio delle morti per coronavirus e scongiurare circa il 46% in più di contagi. Lo mostra un modello matematico elaborato da Rossella Della Marca, dottoranda di ricerca in Matematica all’Università di Parma e da Bruno Buonomo, docente di Fisica Matematica all’Università di Napoli Federico II. Lo studio pubblicato su medrXiv.

La ricerca, che ha suddiviso la popolazione sulla base della gravità della malattia (sani, infetti asintomatici e sintomatici, guariti) e considerato i dati epidemiologici dal 24 febbraio al 18 maggio, mostra che l’informazione sullo status della malattia nella comunità ha avuto un ruolo chiave, determinando non solo attenzione ma allarme sociale e facendo aderire le persone in modo significativo alle restrizioni del lockdown. La copertura informativa stimata dai ricercatori, veicolata da mass media e autorità, è stata grosso modo dell’80%: le persone sono cioè state consapevoli di circa l’80% dei casi accaduti, contro un 20% che non è arrivato perché i dati non sono stati raccolti o si sono dispersi.