PIEMONTE – Sono 522 i pazienti guariti dal coronavirus e comunicati quest’oggi dall’Unità di Crisi della Regione. In Piemonte il totale delle persone che hanno battuto la malattia sale così a 17.594. In provincia di Alessandria sono state 86 gli uomini e donne che si sono negativizzate al Covid-19, con il totale che sale così a 1810. Su base provinciale ci sono 41 nuovi guariti anche in provincia di Asti (856), 15 in Provincia di Biella (710), 30 nel Cuneese (1.713), 59 in provincia di Novara (1539), ben 237 in quella di Torino con il totale che sfiora ora i 10 mila guariti (9199), 34 nel Vercellese (774), e 19 nel Verbano-Cusio-Ossola (866). C’è anche una persona guarita proveniente da un’altra regione ma in carico al sistema sanitario piemontese per un totale di 127. Altri 3.398 sono invece i pazienti in via di guarigione, ovvero negativi al primo tampone di verifica e in attesa dell’esito del secondo.

Purtroppo si devono contare altri 13 decessi di persone positive al test del Covid-19 in Piemonte, di cui 2 al momento registrati nella giornata di oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid). Il totale nella nostra regione sale così a 3.851 deceduti da inizio pandemia. In provincia di Alessandria sono 643 in tutto le persone che non ce l’hanno fatta, con un incremento rispetto a ieri di cinque unità. Su base provinciale gli altri decessi si sono verificati 233 ad Asti, 203 a Biella, 370 a Cuneo, 332 a Novara, 1695 a Torino, 212 a Vercelli, 125 nel Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 38 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Rispetto alla giornata di ieri ci sono 56 nuovi casi di contagio – di cui 14 provenienti dalle Rsa del territorio – per un totale in Piemonte di 30.501 dall’inizio della pandemia. Le persone risultate positive al Covid-19 nell’Alessandrino e comunicate quest’oggi dall’Unità di Crisi sono otto, per un totale di 3903. Su base provinciale gli altri casi di contagio sono avvenuti 1811 in provincia di Asti, 1032 in provincia di Biella, 2765 in provincia di Cuneo, 2683 in provincia di Novara, 15.559 in provincia di Torino, 1295 in provincia di Vercelli, 1108 nel Verbano-Cusio-Ossola, 252 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 93 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono61 (-3 rispetto a ieri), mentre altri 1029 (-29 rispetto ieri) sono ospitati in altri reparti. Le persone in isolamento domiciliare sono 4568. I tamponi diagnostici finora processati sono 309.497, di cui 171.546 risultati negativi.