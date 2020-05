RADIOGOLD – Un altro gustoso appuntamento televisivo questa sera, dalle 21.30, su RadioGold Tv. Il Teatro della Juta infatti proporrà sul nostro canale il programma “La valigia dell’artista“, un focus con un artista teatrale che racconterà il suo passato ma anche i progetti futuri. Il protagonista della prima puntata è Massimo Poggio, attore alessandrino, protagonista di una puntata divertente e spensierata, condotta da Michele Puleio e arricchita dalla presenza dell’attrice Daniela Tusa e del musicista Dado Bargioni

Nato in collaborazione con il Comune di Arquata e realizzato con il contributo della Fondazione SociAL di Alessandria, Piemonte dal Vivo e Fondazione CRT, il progetto si propone di essere un vero e proprio contenitore di attività culturali che ruotano attorno al polo del Teatro della Juta di Arquata Scrivia. Stagione teatrale invernale ed estiva, corsi di recitazione, workshop sui mestieri del teatro, del cinema e della danza, corsi professionali di sartoria e trucco teatrale, allestimento e apertura al pubblico del Museo della Juta, sono alcune delle attività previste purtroppo sospese a causa dell’emergenza Coronavirus. Questi mesi di stop sono stati utili tuttavia per riadattare le iniziative al momento che stiamo vivendo. Alcune saranno riproposte “a distanza” sulle varie piattaforme digitali; quelle per cui è invece necessaria la presenza fisica (spettacoli o alcune tipologie di corsi), saranno riattivate appena possibile.