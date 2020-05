ALESSANDRIA – Un set di mascherine da distribuire a tutti gli uomini e donne della Polizia impegnati in prima linea ad affrontare l’emergenza coronavirus ad Alessandria. Questo il dono dell’associazione Motoclub Polizia di Stato di Alessandria, unico motoclub della Polizia ufficialmente riconosciuto dal Ministero degli Interni, fatto alla Questura cittadina. Il Questore ha in seguito voluto esprimere un caloroso ringraziamento per il generoso gesto ricevuto, “segno di vicinanza e di grande stimolo per svolgere, al servizio della collettività, l’attività di tutti gli operatori di Polizia impegnati sul territorio“.