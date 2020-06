PIEMONTE – Appena due nuovi contagi in provincia di Alessandria e altri due decessi. Questo il dato diffuso dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte e relativo al nostro territorio. I guariti sono invece 51 nell’Alessandrino, per un totale di 1988 persone che hanno superato la malattia. In tutto il Piemonte le persone virologicamente guarite dal Covid-19 sono 18.727, con un incremento di 152 unità rispetto a ieri. Su base provinciale si sono verificati altri 29 negativizzati in provincia di Asti (949), 13 nel Cuneese (1.872), 57 nel Torinese (9741), 2 in provincia di Vercelli (816). Non si sono invece verificati nuovi guariti nel Biellese (724), nel Novarese (1.620) e nel Verbano-Cusio-Ossola (887). Sono invece 130 i pazienti guariti e provenienti da altre regioni. Altri 2.993 sono gli uomini e le donne considerati in via di guarigione, ovvero negativi al primo tampone di verifica e in attesa dell’esito del secondo.

Ci sono purtroppo altri nove decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui uno al momento registrato nella giornata di oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid). Il totale delle persone che non ce l’hanno fatta in Piemonte sale così a 3.876. Di questi 648 sono morti in provincia di Alessandria, due confermati nella giornata di oggi. Detto dell’Alessandrino, su base provinciale non ce l’hanno fatta anche 233 persone ad Asti, 203 Biella, 379 Cuneo, 333 Novara, 1.703 Torino, 214 Vercelli, 125 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 38 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Sono invece 21 in più di ieri, per un totale di 30.658 casi da inizio epidemia, le persone risultate positive al Covid-19 in Piemonte. In provincia di Alessandria ci sono due casi in più per un totale di 3.927 persone che hanno contratto la malattia. Su base provinciale sono 1.835 le persone che si sono ammalate in provincia di Asti, 1034 in provincia di Biella, 2.870 in provincia di Cuneo, 2.703 in provincia di Novara, 15.619 in provincia di Torino, 1.304 in provincia di Vercelli, 1.108 nel Verbano-Cusio-Ossola, 252 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 96 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 54 (– 4 rispetto a ieri), mentre i pazienti ricoverati in altri reparti sono 904 (-69 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 4.104. I tamponi diagnostici finora processati sono 321.476 , di cui 178.181 risultati negativi.