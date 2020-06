PIEMONTE – Nei prossimi giorni il Piemonte potrà contare su un laboratorio in più nell’ambito dell’emergenza coronavirus. Arriverà dal Belgio e sarà mobile, quindi itinerante e finanziato dall’Agenzia Spaziale Europea. Lo ha annunciato l’assessore regionale alla Ricerca e alla Programmazione dei Laboratori Covid-19 Matteo Marnati.

“Ringraziamo la Comunità Europea per questo supporto. Oggi siamo in grado di processare 15 mila tamponi al giorno” ha detto Marnati “c’è meno necessità rispetto a prima ma vogliamo dar vita a un’azione di prevenzione. Il laboratorio mobile dal Belgio servirà per lo screening di alcune categorie di lavoratori, sempre su base volontaria: volontari della Protezione Civile, gli operatori del 118, le forze dell’ordine, i Vigili del Fuoco e anche gli operatori ecologici. Garantirà circa 25 mila sierologici e circa 6 mila tamponi a chi sarà risultato positivo agli anticorpi del covid”.

Un’altra importante novità riguarda il Laboratorio Arpa di La Loggia, in provincia di Torino: “Raggiungerà il livello di sicurezza 3. Basti pensare che quello di Wuhan è a livello 4. Sarà uno dei più grandi di Italia e lì potremo “coltivare” il virus in diversi ambienti per poterlo analizzare meglio: nell’acqua, nell’aria. La struttura sarà in grado di analizzare e lavorare anche con altri virus”.