PIEMONTE – Il professor Ferruccio Fazio, referente della Task Force del Piemonte sulla Fase 2 dell’emergenza coronavirus ha fatto una importante apertura riguardo le visite dei parenti degli ospiti delle rsa della regione, ad oggi ancora vietate.

“Il problema delle visite dei parenti degli ospiti delle Rsa è importante, vogliamo evitare di introdurre di nuovo il virus nelle strutture. Gli ultimi tamponi dimostrano che è stato debellato in quasi tutte le strutture. Dobbiamo identificare modalità e percorsi sicuri per permettere ai congiunti di fare visita ai loro cari, permettendo incontri protetti. Ci stiamo lavorando. Entro questa settimana daremo indicazioni più precise, per noi è un punto cruciale”.

Resta invece ancora lontano dal punto di vista temporale, secondo il professor Fazio, il percorso opposto: “Ad oggi dico che sarà difficile consentire ai pazienti di uscire, in questa fase non abbiamo garanzie. Su questo fronte dovremo aspettare ancora un po’“.