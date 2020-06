TORINO – “Sfortunatamente la situazione della pandemia di coronavirus non ci permette ancora di riaprire le frontiere con l’Italia, ma sono ottimista e fiducioso che saremo presto in grado di farlo“. Sono queste le parole utilizzate dal ministro degli Esteri austriaco, Alexander Schallenberg, a Il Corriere della Sera. In effetti l’Austria sta lentamente riaprendo i confini del proprio territorio ma sta nicchiando sulle tempistiche relative agli spostamenti da e per l’Italia.

Schallenberg ha comunicato che la riapertura avverrà infatti al momento solo “verso sette Paesi confinanti e non ci saranno più controlli, come prima dell’emergenza coronavirus ma non con l’Italia. Non si tratta di una decisione contro questa Nazione ma a salvaguarda di tutti“. La possibile riapertura potrebbe già avvenire il 15 giugno anche se in modo selettivo tenendo conto dei numeri dei contagi. Questo vuol dire che solo alcune Regioni italiane potranno accedere al territorio austriaco. In questo senso si va verso l’esclusione momentanea di Piemonte, Lombardia, Liguria e forse anche Veneto. A salvare la nostra regione (e le altre) dall’isolamento saranno solo i dati che verranno registrati nei prossimi 10 giorni.

Foto Ansa