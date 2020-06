PONTI – Sabato tragico per la provincia di Alessandria. Dopo quello costato la vita a un centaura tra Alessandria e Valmadonna, si deve registrare un altro tragico incidente avvenuto nel primo pomeriggio di questo 6 giugno. Nell’acquese, per la precisione a Ponti, si è verificato uno scontro tra una motocicletta e un’automobile. Anche in questo caso ad avere la peggio è stato il centauro, un uomo di 36 anni trasportato in codice rosso con l’elisoccorso all’Ospedale di Alessandria. Per lui un probabile trauma toracico.