TORINO – Ancora in positivo il trend dell’andamento della curva epidemiologica inerente al coronavirus dopo l’inaugurazione della fase 2. Nessuna regione, infatti, ha fatto registrare un Rt superiore a 1. Questo risultato è emerso dal monitoraggio compiuto dal ministero della Salute insieme all’Iss sugli indicatori per la fase 2 relativi alla settimana tra il 25 e il 31 maggio. In particolare il Piemonte è passato da un indice Rt di 0,5 della settima dal 18 al 24 maggio a un Rt di 0,58 della settimana che va dal 25 al 31 maggio.

Questo non vuol dire che la pandemia di Covid-19 sia terminata. “In quasi tutta la Penisola sono documentati focolai di trasmissione attivi. Tale riscontro, che in gran parte è dovuto alla intensa attività di screening e indagine dei casi con identificazione e monitoraggio dei contatti stretti, evidenzia tuttavia come l’epidemia in Italia di Covid-19 non sia conclusa“, si legge nel documento del monitoraggio del ministero della Salute-Iss.

ECCO L’INDICE RT REGIONE PER REGIONE

Abruzzo: 0,67 – 0,76

Basilicata: 0 – 0

Calabria: 0,13 – 0,37

Campania: in fase di definizione 0,58

Emilia Romagna: 0,55 – 0,58

Friuli Venezia Giulia: 0,9 – 0,76

Lazio: 0,74 – 0,75

Liguria: 0,58 – 0,48

Lombardia: 0,75 – 0,91

Marche: 0,55 – 0,86

Molise: 2,2 – 0,59

Provincia Autonoma di Bolzano: 0,57 – 0,86

Provincia autonoma di Trento: 0,88 – 0,86

Piemonte: 0,5 – 0,58

Puglia: 0,62 – 0,78

Sardegna: 0,51 – 0,14

Sicilia: 0,75 – 0,55

Toscana: 0,59 – 0,72

Umbria: 0,94 – 0,65

Valle d’Aosta: 0,8 – 0,47

Veneto: 0,65 – 0,61