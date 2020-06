MASONE – Problemi al traffico lungo l’autostrada A26 Genova-Gravellona Toce. Per una frana di materiale fangoso la rampa di accesso dello svincolo all’altezza di Masone è stato chiuso in entrambe le direzioni.

A seguito della chiusura è impossibile da Masone entrare in autostrada sia in direzione Genova che in direzione Ovada. Resta invece aperto il casello in uscita dalla A26 e in ingresso a Masone.