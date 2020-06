ALESSANDRIA – La Questura di Alessandria ha arrestato un 26enne, originario della Guinea. Insieme a un altro ragazzo, anche lui extracomunitario, nei giorni scorsi Mamba Kallo ha infatti aggredito due ragazze in via Guasco.

È stata una delle due giovani, di 21 anni, a raccontare alla Squadra Volanti quello che era appena successo: mentre uno dei due malviventi strattonava la sua amica, il secondo ha tentato di strapparle dal lobo destro un orecchino. La 21enne ha però subito reagito ed è riuscita a difendersi. In un secondo momento i due sono comunque riusciti a rubarle la borsetta, per poi fuggire.

Subito sono scattate le indagini e la Polizia è riuscita a individuare uno dei due rapinatori, già noto alle forze dell’ordine perché era stato già arrestato per un reato analogo e sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Alessandria.

Denunciato per rapina aggravata in concorso, per Mamba Kallo è stato così chiesto l’aggravamento della misura cautelare già disposta. Per questo, quindi, la Squadra Mobile ha fatto scattare le manette.