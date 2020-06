OVADA – Dopo aver prestato servizio al Distaccamento Polizia Stradale di Serravalle Scrivia, il Sostituto Commissario Coordinatore della Polizia di Stato Bruno Germano Pellegrino è stato nominato comandante della Sottosezione Polizia Stradale di Ovada.

58 anni, di origini salentine ma da diversi anni residente in Piemonte, Pellegrino si è arruolato in Polizia nel 1980 in seguito alla frequentazione della Scuola di Specializzazione nei Servizi della Polizia Stradale al Caps di Cesena. Dopo aver ricoperto vari incarichi, dapprima a Roma nei Servizi di scorta ad alte cariche dello Stato e, dopo aver frequentato il corso presso la Scuola Ispettori/Sovrintendenti della Polizia di Stato di Nettuno, è poi giunto in Piemonte, dove ha prestato servizio per diversi anni alla Sottosezione Polstrada di Alessandria Ovest come Vice Comandante e successivamente al Distaccamento Polstrada di Serravalle Scrivia.

Il Questore della Provincia di Alessandria, Michele Morelli, a nome di tutta la Questura, ha rivolto al Sostituto Commissario Coordinatore Pellegrino i suoi più sentiti auguri per il nuovo e prestigioso incarico.