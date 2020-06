ALESSANDRIA – Da oggi, lunedì 15 giugno 2020, l’app Immuni sarà utilizzabile in tutta Italia dopo la sperimentazione che aveva coinvolto 4 regioni (Abruzzo, Liguria, Marche e Puglia). “La potete scaricare con sicurezza, serenità e tranquillità, perché tutela la privacy, ha una disciplina molto rigorosa, non invade gli spazi privati“, ha comunicato il premier Giuseppe Conte. Che poi ha aggiunto: “Siamo orgogliosi, siamo stati tra i primi in Europa, se non addirittura i primi nel mondo occidentale ad avere raggiunto il risultato” dell’app Immuni “che ha superato il vaglio molto severo degli istituti internazionali più rigorosi e accreditati“.

A oggi sono stati 2 milioni e 200 mila gli italiani che hanno scaricato l’applicazione sui loro smartphone e che funziona tramite bluetooth. Immuni è disponibile sugli store digitali di Apple e Google. L’app avvisa chi l’ha scaricata nel caso di esposizione a rischio Covid-19. Una volta scaricata, Immuni richiede una serie di passaggi per la sua attivazione che vanno dall’età minima consentita di 14 anni, al consenso per la privacy sino alla regione e provincia di appartenenza.