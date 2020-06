ALESSANDRIA – Maturità. Ogni volta che si pronuncia questa parola la mente corre subito a quelle notti insonni e alle tazze di caffè bevute davanti a un libro di italiano o matematica. Ma anche di paure, ansie e quella certezza della fine di un percorso che segna di conseguenza l’inizio di una fase nella vita di tutti i maturandi. Ma quest’anno l’esame di maturità sarà diverso rispetto agli altri. Anzi, unico nel suo genere. Questa sarà infatti la prima Maturità ai tempi del coronavirus. Ma come si svolgerà l’esame?

Quest’anno la Maturità prevede solo un esame orale della durata di circa 60 minuti. Le commissioni sono composte da sei docenti interni con un unico membro esterno che è il presidente di commissione. L’esame orale si svolge attraverso cinque fasi. Si parte con la presentazione di un elaborato che comprende le discipline di quella che sarebbe stata la seconda prova scritta. Si passa così all’analisi di un testo di letteratura italiana e una discussione multidisciplinare sui materiali predisposti dalla commissione. È presente anche una relazione sulle esperienze vissute dallo studente durante il tirocinio dei pcto (ex alternanza scuola-lavoro) e una serie di domande su cittadinanza e costituzione.

Anche le modalità saranno completamente diverse da quelle vissute da intere generazioni. La parola d’ordine, infatti è quella del distanziamento sociale. Ogni studente può entrare nell’istituto al massimo 15 minuti prima dell’orale e, appena concluso, dovrà andarsene per evitare assembramenti. Il candidato può essere accompagnato solo da una persona. Tutti coloro che accederanno all’edificio scolastico devono essere dotati di un’autodichiarazione che attesti il proprio stato di salute, di non avere febbre oltre i 37,5 e di non trovarsi in quarantena. Obbligatorio il mantenimento della distanza di almeno due metri l’uno dall’altro e i commissari devono indossare la mascherina come gli studenti che la possono però abbassare durante il colloquio.