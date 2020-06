MIRABELLO MONFERRATO – Un concerto evento all’alba per accogliere nel migliore dei modi l’arrivo dell’estate. Lo ha organizzato il Comune di Mirabello Monferrato, in collaborazione con Stabilimento delle Arti di Alessandria, per sabato 20 Giugno 2020 alle ore 5.40. Palcoscenico sarà la chiesa di San Michele a Mirabello, tra i luoghi più suggestivi della provincia Alessandria.

Il solstizio d’estate ha rappresentato per millenni il punto centrale del calendario in cui si indicava la rinascita della terra. Ed è proprio su questa arcaica concezione che, lungo una teorica Linea che percorre il sole il giorno del solstizio sono stati edificati sette monasteri maggiori dedicati a San Michele, l’arcangelo guerriero che difende gli uomini dal male e dalle sue manifestazioni. Questa linea parte dall’Irlanda passando per l’Inghilterra e la Francia sino ad arrivare in Italia in Piemonte – dove si trova la Sacra di San Michele vicino a Torino – e sul Gargano per concludere in Grecia e in Israele non troppo lontano da Gerusalemme.

A questi luoghi maggiori si affiancano diversi luoghi di culto minori tra cui la chiesa di Mirabello Monferrato realizzata nella sua prima versione tra l’XI e il XII secolo, ai tempi dell Crociate, probabilmente sui resti o forse occupando parte del Castello del Paese. “Ricordare questa forte simbologia, oggi, in questo luogo, attraverso una meditazione guidata dalla musica e dall’arte porta a riflettere sulla rinascita che che sta affrontando l’Italia intera, che vuole risollevarsi dalla crisi subita dalla pandemia di Covid-19, infondendo, attraverso la vibrazione della musica, dei versi cantati e della preghiera, la forza per ripartire dal solstizio come hanno fatto generazioni di uomo per quasi 6000 anni“, fanno sapere dall’Amministrazione Comunale.

Il Comune, aderendo alla richiesta proveniente dagli artisti che si esibiranno in questo breve ma suggestivo evento, ha ritenuto di concedere i locali della chiesa mantenendo le prescrizioni sanitarie e quindi diffondendo il concerto in diretta tramite la pagina Facebook del Comune di Mirabello Monferrato.

Scarica qui il programma dell’evento