ALESSANDRIA – Più di 700 racconti, oltre 5.3o0 minuti di diretta e quasi 90 giorni passati insieme. Sono solo alcuni dei numeri dell’esperienza di Andrà tutto bene, il programma di RadioGold che ha tenuto compagnia a molti bambini durante il lockdown scattato per fronteggiare la diffusione della pandemia causata dal coronavirus. Un’esperienza che, con l’arrivo dell’estate, si prende una pausa. Non sarà comunque un addio, sia ben inteso. Perché sin da subito andranno in onda le repliche – ogni giorno dalle 12.30 alle 13.00 – del programma così tanto apprezzato anche dal Miur. Nasce così Andrà tutto bene estate, i racconti più belle concentrati in mezz’ora di trasmissione.

Il progetto realizzato da RadioGold – in collaborazione con altri interpreti che vi andremo a presentare – ha avuto anche una certa risonanza a livello nazionale. Con orgoglio siamo finiti sul settimanale femminile Donna Moderna che ha raccontato la genesi di una rubrica creata dalla nostra emittente per affrontare l’emergenza coronavirus e intrattenere in modo divertente e utile i bambini. Questo a dimostrazione della bontà dell’iniziativa approvata anche dal Ministero dell’Istruzione nell’ambito di un ben più ampio progetto legato alla didattica online e a distanza che prevedeva anche l’utilizzo di strumentazioni diverse dall’online per raggiungere i bambini dove la connessione internet era assente o con poca capacità di ricezione. Anche il quotidiano nazionale la Repubblica, partendo proprio da questa esigenza, aveva dato spazio ad Andrà tutto bene con un lungo articolo intitolato Radio Scuola e in cui si sottolineava come nelle zone più remote del Piemonte sprovviste di connessione molte maestre avevano utilizzato le frequenze radio per raggiungere i piccoli alunni.

L’esperienza radiofonica dedicata ai più piccini ha visto nel tempo l’adesione di molte scuole alessandrine: Scuola dell’infanzia “Manzoni” di San Michele, Scuola d’infanzia Gobetti-Bovio “Il cerchio delle idee” di Alessandria, La Direzione Didattica Valenza con le Scuole Primarie “Don Minzoni” e “7 Fratelli Cervi”, L’ Istituto Comprensivo Bassa Valle Scrivia con tutte le sue scuole, Scuola Dell’Infanzia “Gli Aquiloni” di AlluvioniPiovera, Scuola Dell’Infanzia “C. Poggi” di Isola Sant’Antonio, Scuola Dell’Infanzia “Prima Scuola” di Molino dei Torti, Scuola Dell’Infanzia “C.Guerra” di Castelnuovo Scrivia, Scuola Dell’Infanzia “L’isola dei bambini” di Sale, Scuola Dell’Infanzia “Ottaggi Fornaja” di Pontecurone, Scuola Primaria “M. Bandello” Castelnuovo Scrivia, Scuola Primaria “F. Mensi” Alluvioni Piovera frazione Grava, Scuola Primaria “De Amicis” di Isola Sant’ Antonio, Scuola Primaria “A. Manzoni” di Molino dei Torti, Scuola Primaria “E. De Amicis” di Pontecurone, Scuola Primaria “C. Giacomini” di Sale, Scuola Secondaria di Primo Grado “F.M.Baxilio” di Castelnuovo Scrivia, Scuola Secondaria di Primo Grado “Zanardi Bonfiglio” di Pontecurone, Scuola Secondaria di Primo Grado “R. Sineo” di Sale, Istituto Comprensivo “Carducci- Vochieri” di Alessandria, Scuola Media Trevigi di Casale Monferrato, Il Quinto Circolo di Alessandria, Istituto Comprensivo Anna d’Alencon- Casale1 di Casale Monferrato, Istituto Comprensivo “De Amicis-Manzoni” di Alessandria, Scuole dell’Infanzia “Peter Pan” e “Aquilone”.

Al progetto di Andrà tutto bene si erano anche uniti l’Associazione Fai Col Cuore, l’animatrice per bambini Sara Amodio e lo scrittore Giulio Massobrio. Poi anche tanti bambini e genitori che hanno voluto nel tempo inviare i loro racconti consapevoli che ogni storia, anche la più brutta, ha sempre un lieto fine.