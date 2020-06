PIEMONTE – Anche oggi sono più che positivi i numeri dei guariti da coronavirus in Piemonte. L’Unità di Crisi ha infatti comunicato che, rispetto a ieri, la nostra Regione ha 245 persone in più che hanno sconfitto il Covid-19 per un totale di 23.347 uomini e donne che hanno sconfitto la malattia. In provincia di Alessandria si contano 40 nuove persone guarite per un totale di 2693. Su base provinciale ci sono anche 19 negativizzati ad Asti (1349), 1 a Biella (805), 24 a Cuneo (2228), 27 a Novara (2096), 111 a Torino (12.118), 21 a Vercelli (983), 1 nel Verbano-Cusio-Ossola (923). C’è un nuovo guarito anche tra coloro che provengono da altre regioni ma sono state curate in Piemonte (152). Altri 1624 sono quei pazienti considerati in via di guarigione, ovvero negativi al primo tampone e in attesa dell’esito del secondo.

Sono invece 7 i decessi di persone positive al test del Covid-19, di cui 0 al momento registrati nella giornata di oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid). Il totale dei morti sale così da inizio epidemia a 4039. Ci sono purtroppo 4 nuovi decessi in provincia di Alessandria per un totale di 668. Nelle altre province questa è la situazione: 251 Asti, 208 Biella, 392 Cuneo, 354 Novara, 1.779 Torino, 217 Vercelli, 132 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 38 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Bisogna contare anche 26 casi di contagio (21 asintomatici) in più rispetto a ieri nella nostra regione. Di questi 16 sono contatti di caso, 7 screening, 2 in Rsa e 1 con inchiesta in corso. Il totale sale così a 31.188 contagi in tutta la regione da inizio della pandemia. Di questi 4041 si sono verificati nella sola provincia di Alessandria che conta un incremento di due unità rispetto a ieri. Gli altri casi si sono verificati su base provinciale 1870 Asti, 1042 Biella, 2844 Cuneo, 2765 Novara, 15.832 Torino, 1.318 Vercelli, 1122 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 261 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 93 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 22 (-3 rispetto a ieri), mentre quelli ospitati in altri reparti ospedalieri sono 363 (-34 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 1793. I tamponi diagnostici finora processati sono 384.705, di cui 211.657 risultati negativi.