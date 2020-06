ROMA – La situazione coronavirus in Italia presenta una bassa criticità. È quanto emerge dallo studio settimanale legato all’indice Rt sulla diffusione della pandemia lungo lo Stivale. Tuttavia, si legge nella relazione, “a livello nazionale, si osserva un lieve aumento nel numero di nuovi casi diagnosticati rispetto alla settimana di monitoraggio precedente“. Sono queste le principali evidenze del monitoraggio dell’Istituto superiore di Sanità e del ministero della Salute. In Piemonte l’indice Rt è passato da 0,54 della scorsa settimana a 0,56 di questa. (la scorsa settimana era di 0,54). Questa la situazione in tutte le province italiane.

Abruzzo: Rt 0,57 (la scorsa settimana era di 0,7)

Basilicata: Rt 0,1 (la scorsa settimana era di 0)

Calabria: Rt 0,04 (la scorsa settimana era di 0,09)

Campania: Rt 0,46 (la scorsa settimana era di 0,28)

Emilia-Romagna: Rt 0,62 (la scorsa settimana era di 0,55)

Friuli-Venezia Giulia: Rt 0,57 (la scorsa settimana era di 0,67)

Lazio: Rt 1,12 (la scorsa settimana era di 0,93)

Liguria: Rt 0,8 (la scorsa settimana era di 0,53)

Marche: Rt 0,59 (la scorsa settimana era di 0,76)

Molise: Rt 0,35 (la scorsa settimana era di 0,48)

Veneto: Rt 0,69 (la scorsa settimana era di 0,59)

Lombardia: Rt 0,82 (la scorsa settimana era di 0,9)

Piemonte: Rt 0,56 (la scorsa settimana era di 0,54)

Bolzano: Rt 0,21 (la scorsa settimana era di 0,84)

Trento: Rt 0,32 (la scorsa settimana era di 0,65)

Puglia: Rt 0,62 (la scorsa settimana era di 0,94)

Umbria: Rt nd (la scorsa settimana era di 0,3)

Sardegna: Rt 0,03 (la scorsa settimana era di 0,1)

Sicilia: Rt 0,72 (la scorsa settimana era di 0,59)

Toscana: Rt 0,74 (la scorsa settimana era di 0,68)

Valle d’Aosta: Rt 0,45 (la scorsa settimana era di 0,49)