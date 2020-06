PIEMONTE – Sarà una domenica di passione quella che ci si appresta a vivere sulle autostrade piemontesi. A dirlo la stessa società che gestisce le vie di comunicazione tra Piemonte, Liguria, Lombardia e Valle d’Aosta. Autostrade per l’Italia prevede infatti tempi di percorrenza superiori alla media lungo la A10 Genova-Savona e la A12 Genova-Sestri Levante in direzione del capoluogo ligure. Il motivo? I rientri del fine settimana e le cantierizzazioni che stanno creando parecchi problemi soprattutto sulla A26.

Proprio per questo, in relazione ai disagi previsti, Aspi ha invita a valutare tempistiche e modi prima di intraprendere il viaggio: “A chi dalla riviera di ponente è diretto verso Piemonte/Lombardia in alternativa al percorso A10/A26 è possibile utilizzare la A6 Torino-Savona verso Torino tramite cui raggiungere la A21 Torino-Piacenza-Brescia o la A4 Torino-Trieste da cui proseguire in direzione est. A chi dalla riviera di levante è diretto verso Piemonte/Lombardia in alternativa al percorso A12/A7 è possibile utilizzare la A15 Parma-La Spezia verso La Spezia tramite cui raggiungere la A1 Milano-Napoli per poi procedere in direzione di Milano, oppure, all’altezza di Piacenza prendere la A21 verso Torino o verso Brescia a seconda delle destinazioni”.

Anche nella giornata di ieri, sabato 20 giugno 2020, si sono verificati diversi disagi sulla A26 in direzione della Liguria con una decina di chilometri di code a partire da Ovada. Una situazione simile si è verificata anche sulla 456 del Turchino, utilizzata da molti come percorso alternativa verso il mare. Il consiglio per la giornata di oggi, sostiene Aspi, è di programmare gli spostamenti cercando di evitare le fasce orarie in cui sono attesi i maggiori flussi e di privilegiare quindi le fasce orarie mattutine piuttosto che della tarda serata o notte.